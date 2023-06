Cleo fala sobre casamento com Leandro D' Lucca e relembra affair com Bruno Gagliasso

Cleo, de 40 anos, recordou o affair que teve com Bruno Gagliasso durante o podcast "Quem Pode Pod", comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, na noite desta terça-feira. A atriz e cantora disse que, na época, chegou a ganhar um cachorro de presente do ator.

"Você já namorou o Bruno, né?", perguntou Gioh, que é casada com Gagliasso. "Não namorei, a gente ficou", respondeu Cleo. "O Bruno deu um cachorrinho para ela!", recordou a apresentadora.

A filha de Gloria Pires e Fábio Jr., então, deu mais detalhes da situação. "Eu não queria um cachorro! Eu queria um cachorro preto, micro, Lulu da Pomerânia. Ele me deu um branco, médio! Eu não queria que ninguém me desse um cachorro, mas você conhece seu marido, impulsivo, apaixonado."

Giovanna também contou que, na época, Cleo presenteou Bruno com uma mala de grife. A apresentadora assumiu que usa o objeto, mas que já se sentiu mal ao vê-lo. "Eu uso a mala até hoje! É linda. Inclusive, eu tive ódio dessa mala por anos, hoje em dia, eu olho e penso: 'Ah, vamos lá, Cleo'".

Casamento com Leandro D'Lucca

Durante o podcast, Cleo também falou sobre seu casamento com Leandro D'Lucca. Os dois já celebraram a união três vezes em dois anos. "Casei em julho de 2021, estávamos saindo da pandemia. Casamos em Passa Quatro, em um cartório vazio, só o pai dele, a mãe dele, devia ter oito pessoas no casamento. Depois, meus pais fizeram uma comemoração para mim no Rio. Minha mãe, meu pai e Orlando. Depois, fizemos nosso casamento no candomblé. Esse ano, vamos fazer em Goiânia para a minha família de lá e só de família tem 60 pessoas!", adiantou.

A atriz ainda comentou os looks escolhidos para as ocasiões. "No primeiro, a gente foi todo de preto. No candomblé, foi de branco. A comemoração da minha mãe, eu estava de calça jeans e camisa branca".

Planos de ser mãe

Na entrevista, Cleo afirmou que congelou óvulos e abriu o jogo sobre os planos de ser mãe. "Congelei óvulos aos 38 anos. Sofri uma pressão velada para ter filhos por ser mulher. Quero ser muito eu. Hoje penso em ter dois filhos e quero adotar", contou ela, que já ficou incomodada com a cobrança das pessoas para ser mãe. "Já fiquei chateada. Não tive filho agora porque não quis. Teve uma fase que queria muito, mas, quando comecei a entender a sociedade patriarcal, me questionei: 'é o que quero ou internalizei esse desejo?'", comentou.