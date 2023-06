Britney Spears volta a falar com irmã após pedidos da mãe: 'Senti falta'

Rio - Britney Spears, de 41 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para contar aos seguidores que se reconciliou com sua irmã, Jamie Lynn, de 32, após inúmeros pedidos de sua mãe, Lynne Spears. No Instagram, a loira ainda deu detalhes sobre seu reencontro com a intérprete da série "Zoey 101", com quem havia trocado farpas publicamente em 2022.

"Foi bom visitar minha irmã no set na semana passada! Eu senti tanto a sua falta! Meninas leais ficam em casa, mas é tão bom visitar a família!", iniciou a princesa do pop, revelando que visitou a irmã nos bastidores do filme "Zoey 102", da Paramount +.

Em seguida, Britney afirmou estar aproveitando o período de férias ao lado do marido, Sam Asghari. "Estas são as primeiras férias de Hesam e eu em um ano. Eu sou tão abençoada", celebrou ela, citando o nome verdadeiro do amado.

BRIGA PÚBLICA

Em janeiro de 2022, Britney Spears ficou furiosa ao ler o livro "As Coisas que Eu Deveria ter Dito", escrito por sua irmã, onde a caçula contava sua versão sobre a tutela da cantora. Na ocasião, a princesa do pop chegou a chamar a irmã de "escória", por negar que ela teria sofrido abusos psicológicos enquanto estava sob responsabilidade do pai.

"O timing do seu livro é inacreditável, Jamie Lynn. Especialmente sabendo que o mundo inteiro não tem nenhuma pista do que aconteceu comigo de verdade", iniciou a loira. "Minha família inteira, inclusive você, dizendo que não sabia... Conversa fiada! Mas, o que essas mulheres estão sugerindo é bem claro. Eu só estou chocada que mais pessoas como essas 'irmãs de alma' não estão dizendo as coisas como elas são!", acrescentou a cantora.

"Eu queria que você passasse por um detector de mentiras para todas as pessoas verem que você está mentindo sobre mim! Eu gostaria que o senhor todo-poderoso pudesse descer e mostrar a todo o mundo que você está mentindo e ganhando dinheiro comigo! Você é uma escória, Jamie Lynn", disparou a artista.