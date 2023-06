Após curtir as férias na Europa, Jade Picon desembarca em aeroporto do Rio

Jade Picon, de 21 anos, desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio, nesta quarta-feira, após curtir uma viagem de férias com as amigas, entre elas Anitta e Juliette, pela Europa. Para a ocasião, a influenciadora digital apostou em um look bem confortável, composto por short, blusa, jaqueta e tênis, além de boné e óculos escuros. Ao deixar o local, a ex-BBB entrou em seu carro e ainda acenou para o fotógrafo.