Neymar recebe o apoio de famosos ao publicar carta aberta para a namorada

Rio - Após se desculpar publicamente, Neymar recebeu o apoio de amigos famosos que elogiaram a atitude do jogador. Em uma carta aberta, publicada nesta quarta-feira (21), o atleta assumiu que traiu a influenciadora Bruna Biancardi.

"Viva o amor", disse Pedro Scooby. "Grande é o homem que admite seus erros e pede perdão! Deus sempre nos dá uma nova oportunidade quando confessamos diante dele os nosso erros e pecados! Você é de Deus irmão e sabe do seu propósito aqui na terra, por isso peça a Deus para te livrar dos dilúvios da vida", escreveu o humorista Tirullipa. "Lindo texto irmão", afirmou Felipe Prior.

O pai do jogador também se pronunciou através dos comentários: "É isso filho…a vida continua sempre nos ensinando. Parabéns".

Nas redes sociais, Neymar postou um textão para se desculpar com a namorada, que está grávida dele. O affair teria acontecido na véspera do Dia dos Namorados deste ano com a influenciadora Fernanda Campos, em São Paulo.

Confira o texto completo:



"Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado.



Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos…



Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade.



Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público.



Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá.



SEMPRE NÓS. Te amo".