Luana Piovani critica Neymar após jogador assumir traições

Rio - Luana Piovani usou as redes sociais nesta quarta-feira (21) para criticar Neymar, após o jogador ter publicado um carta aberta, em que assume ter errado com a namorada, Bruna Biancardi. Segundo as declarações do atleta, o rapaz teria traído a influenciadora, o que havia sido levantado recentemente na internet.

"Vi no documentário dos Racionais a frase genial: 'Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém!'", disparou a atriz.

Neymar é um dos grande amigos de Pedro Scooby, pai dos filhos de Luana, que demonstrou apoio através dos comentários da publicação feita pelo craque dedicada a sua companheira.