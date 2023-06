Luísa posa com camisa que fala sobre ex e internautas pedem opinião de Whindersson Nunes

Rio - Luísa Sonza usou as redes sociais nesta quarta-feira (21) para publicar algumas fotos em que aparece com uma camiseta que traz a frase em inglês estampada: "Meu ex é meu maior fã" A postagem da cantora foi apontada como uma indireta para seu ex-marido, o humorista Whindersson Nunes.

Nos cliques, a artista curte ao lado de alguns amigos, além de posar com uma taça de vinho e com alguns embutidos. "Queria o Whindersson aqui confirmando", disse uma internauta. "Estou esperando o 'windows' comentar: 'Eu sou mesmo'", rebateu outro.

O humorista não deixou a oportunidade passar e foi até as redes sociais da ex-mulher para deixar sua opinião. "Nos comentários todo mundo virando ex, jogar do penhasco ninguém quer né? tô brincando gente, brincadeira", escreveu Whindersson, que também chegou a usar dois emojis reagindo a postagem.