Internautas denunciam injustiça ao comparar os casos de Neymar e Luísa Sonza

Rio - Depois de Neymar Jr. se desculpar por ter traído a noiva grávida , internautas desenterraram o caso de Luísa Sonza para expor a diferença de tratamento que os dois famosos receberam. Nesta quarta (21), o assunto se tornou um dos mais comentados no Twitter.

Usuários das redes acusaram o público de hipocrisia e machismo por atacar a cantora, que era inocente das acusações de traição, e perdoar o jogador, que admitiu publicamente ter sido infiel. "Vamos lembrar que a internet inteira chegou a AMEAÇAR DE MORTE a Luísa Sonza por ela SUPOSTAMENTE ter traído o Whindersson (e hoje sabemos que não traiu). Aí vem o Neymar com texto falando que traiu a namorada GRÁVIDA e recebe até parabéns. É inacreditável", criticou uma pessoa.

A repercussão foi tanta que até a própria Luísa se pronunciou em suas redes. Ela mandou uma indireta com uma foto usando a camisa "Meu ex é meu maior fã" e ainda respondeu um seguidor que disse que nenhum famoso a defendeu na época do hate. "Isso eu tenho que concordar, não vou dizer nenhum, mas muito, muito poucos. Eu lembro bem", afirmou a artista.

Fãs da cantora não se conformaram com a injustiça e foram às redes reclamar da situação: "Por muito menos a Luísa Sonza foi massacrada, não teve apoio e quase se matou por causa de fic de traição. Muito fácil ser homem famoso no Brasil", pontuou um internauta. "Vale lembrar que até PERSEGUIDA pelo falecimento do filho do Whindersson Nunes a Luísa Sonza foi, ANOS após o término do casamento deles. O Brasil é um país machista, cheio de pessoas TENEBROSAS por trás das telas dos celulares", afirmou outro.