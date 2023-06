Madonna publica formatura das filhas caçulas no Instagram

Rio - Madonna usou as redes sociais nesta quarta-feira (21) para comemorar a formatura de suas filhas gêmeas, Stella e Estere, que têm 10 anos e se graduaram no ensino fundamental. A cantora publicou uma foto em que as duas aparecem vestindo beca e capelo, segurando buquês de flores, esbanjando sorrisos.

"Duas rainhas! Feliz formatura", disse a mamãe coruja em seu Instagram. O período marca a conclusão das aulas escolares, que no Hemisfério Norte, começam em setembro e terminam em junho. As meninas são as filhas caçulas de Madonna, que adotou as duas no Malawi.

A cantora tem outros quatro filhos: Lourdes Maria, de 26 anos, fruto do relacionamento com personal trainer Carlos Leon; Rocco, de 22 anos, com o diretor Guy Ritchie; além de David Banda, de 17, e Mercy James, também de 17, que não são irmãos biológicos e que adotou no Malawi.