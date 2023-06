Grazi Massafera e Monique Alfradique esbanjam elasticidade ao mostrar exercícios de Yoga

Rio - No Dia Internacional da Yoga, celebrado nesta quarta-feira (21) diversas celebridades usaram as redes sociais para compartilhar registros compartilhando o esporte, que auxilia no relaxamento e bem-estar. Grazi Massafera e Monique Alfradique foram algumas das famosas que demonstraram a habilidade com os movimentos que estimulam a elasticidade.

"Em comemoração que tal iniciar e experimentar essa harmonização de corpo e mente? Convido porque sou completamente apaixonada e todo dia é dia", escreveu Grazi em suas redes sociais, ao compartilhar fotos se exercitando.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

"Quem me conhece sabe que sou bem agitada e meus dias são sempre bem corridos, nunca achei que me encontraria na prática. A Yoga ajuda a cuidar do meu corpo e mente, trazendo equilíbrio e concentração e tem mudado minha vida, diminui a ansiedade e o estresse. Parar e respirar é o começo de tudo", disse Monique Alfradique, ao mostrar o seu desempenho.