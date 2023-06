Vanessa Giácomo recebe elogios em produção grifada de R$ 30 mil

Rio - Vanessa Giácomo surgiu arrasando em seu Instagram, toda produzida com um look grifado super chique. Nesta terça (20), a atriz compartilhou sua produção para uma entrevista do dia anterior no 'Papo de Segunda', do GNT.

"De ontem", escreveu a famosa na legenda. Na foto, Vanessa está com uma maquiagem natural, usa brincos de pérola e posa em um conjunto todo preto da 'Prada'. O macacão de zíper frontal e a jaqueta esportiva, que chamaram atenção dos fãs por sua sofisticação, estão avaliados em aproximadamente R$ 30 mil no site da marca.

A Leonor de 'Travessia' recebeu muitos elogios pelo visual nos comentários: "Musaaa", admirou Giovanna Antonelli. "Sempre linda! Ontem, hoje e amanhã!", afirmou um seguidor. "Amei seu look e sua make", disse outra. "Linda, inteligente e carismática", declarou uma terceira.