Irmão de Marília Mendonça manda recado para Murilo Huff sobre novo romance

Rio - Na última terça (20), o ex-marido de Marília Mendonça, Murilo Huff, finalmente oficializou o namoro com a influenciadora Gabriela Versiani, após rumores de romance . O cantor, de 27 anos, recebeu uma mensagem do ex-cunhado na postagem em que anunciaram o relacionamento.

João Gustavo Mendonça aproveitou os comentários da publicação para mostrar seu apoio ao novo casal. "Daora, toda felicidade do mundo para vocês", escreveu. O artista logo respondeu o irmão da sertaneja: "Obrigado, mano." A mãe de Marília, Dona Ruth, também já tinha deixado clara sua aprovação à nova namorada do ex-genro quando postou uma foto abraçada com os famosos.

Seguidores e amigos do casal foram prestigiar os namorados no post: "Você merece tudo isso amiga. Murilo, cuide bem dela se não tu tem que fugir desse país, viu, homem?", brincou Tainá Costa. "QUE LINDOS! Que Deus abençoe essa união!!", admirou Gkay. "Marília com certeza tá feliz por você", disse uma fã. "Eu tô chorando, e nem fui eu quem foi pedida em namoro", confessou outra.