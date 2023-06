Kelly Key faz novo desabafo após receber comentários sobre escolhas profissionais: 'Essa sou eu'

Rio - Kelly Key, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para fazer um novo desabafo sobre as críticas recebidas a respeito de suas escolhas profissionais. No Instagram, a cantora, que foi chamada de "dona de casa" por ter se ausentado do mundo artístico, contou um pouco de sua história e afirmou ter orgulho de ter escolhido se dedicar à carreira de influenciadora digital e ao seu casamento com o empresário Mico Freitas, com quem está há 21 anos.