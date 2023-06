Datena perde a paciência e grita com a produção do 'Brasil Urgente'

Datena, de 66 anos, se irritou durante o "Brasil Urgente", da Band TV, nesta quarta-feira. O apresentador comentava o caso Isabella Nardoni quando foi avisado, no ponto, pela produção do jornalístico que o repórter Marcelo Medeiros estava com o deputado federal Delegado Palumbo (MDB - SP). Ele, então, perdeu a paciência e, aos gritos, deu uma bronca na equipe.

"Aquele vigarista, jogou a... Assassino... Capeta, jogou... Eu já ouvi, pô! Já ouvi que o Marcelo tá com o Palumbo! Não precisa falar 40 vezes, pô!", reclamou Datena. "Passa a escuta, senão responde tudo errado ao que eu pergunto aqui", completou.

Os internautas, claro, reagiram ao comportamento do apresentador. "Calma, Maria do Bairro", comentou um. "Ele sempre maltrata a equipe, se pesquisar vai achar vários vídeos", afirmou outro. "Pra que falar assim com a equipe? Desnecessário, profissionalismo zero!", opinou uma terceira pessoa.