Juju Salimeni fala sobre traição de Neymar na web: 'Não entendo o motivo de tanto espanto'

No Instagram, a apresentadora criticou a hipocrisia das pessoas que julgam a postura da companheira do jogador de futebol, que está à espera do primeiro filho do casal, e afirmou não estar surpresa com o pronunciamento do craque.

"A mulherada por aí perdoa traição de macho pobre, sem ter onde cair morto e de beleza duvidosa... Querem criticar a menina por perdoar ele? Brincadeiras à parte. Não entendo o motivo de tanto espanto!", iniciou Juju, via stories.

"O que ele faz é exatamente igual ao que milhões de homens fazem! A diferença é que não são famosos como ele e acabam não sendo expostos. As pessoas são muito hipócritas", concluiu a influencer.