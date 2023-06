Taylor Swift tem últimos shows extras esgotados no Brasil e web lamenta: 'Já eras tour'

Rio - Sucesso! Os ingressos para os dois últimos shows extras de Taylor Swift no Brasil esgotaram, em pouco mais de uma hora de vendas online, nesta quinta-feira. As apresentações, que acontecem no Rio e em São Paulo, nos dias 19 e 24 de novembro, eram a última oportunidade para assistir a artista norte-americana em solo nacional. Nas redes sociais, fãs lamentaram não ter conseguido garantir as entradas para a "The Eras Tour", que foi apelidada por muitos como "já eras tour".

"Me vi fracassar em todas as vendas... Isso que eu chamo de sem sorte, viu? Já eras tour mesmo pra mim", lamentou uma usuária no Twitter. "30 minutos na fila e o boneco não deu um passo, não alterou o número da fila. Não é possível ter tanta sorte no azar assim", desabafou outra. "Quem sabe em 2030, quando a Taylor voltar ao Brasil, eu tenho chance... Porque dessa vez eu não vou conseguir", disse um internauta, bem-humorado. "É amigos aparentemente dá para perder todas as batalhas sim", acrescentou uma fã, divertida.

Polêmicas da turnê no Brasil

A venda dos ingressos da "The Eras Tour", que ocorre no Brasil entre os dias 18 e 26 de novembro, tem dado o que falar na web após inúmeras reclamações contra cambistas. De acordo com os fãs da cantora, revendedores não autorizados foram permitidos a comprar um grande número de ingressos e ainda ameaçaram admiradores da artista, com agressividade, nas bilheterias físicas.

As reclamações despertaram até mesmo um alerta no Procon-RJ, que notificou os organizadores dos shows de Taylor Swift sobre possíveis irregularidades no momento da venda dos ingressos das apresentações da artista, que ocorrerão no Estádio Nilton Santos, no Rio, e no Allianz Parque, em São Paulo.

me vi fracassar em TODAS as vendas isso que eu chamo de sem sorte viu ja eras tour mesmo pra mim pic.twitter.com/ThgjdO9m3w — ceci (@louismiavita) June 22, 2023

30 minutos na fila e o boneco não deu um passo, não alterou o numero da fila. Não é possivel ter tanta sorte no azar assim. fui de Já Eras Tour premium. #TheErasTourTS pic.twitter.com/0IhxRr1s0M — - Larissa - (@iamlarizz) June 22, 2023

Quem sabe em 2030 qdo a Taylor voltar pro Brasil eu tenho chance pq dessa vez eu não vou conseguir #TheErasTourTS pic.twitter.com/2zNHqNA1LQ — jefferson (@Jeffersonapg) June 22, 2023

É amigos aparentemente dá para perder todas as batalhas sim#TheErasTourTS pic.twitter.com/NNu1iWFu5U — Ana Salviano (@anasalviano_) June 22, 2023