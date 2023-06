Bruna Biancardi ignora carta de Neymar em nova publicação nas redes sociais

Rio - Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para compartilhar uma nova publicação com os seguidores. A postagem ocorreu quase 24 horas após o namorado, Neymar Júnior, ter publicado uma carta aberta, se desculpando com a influenciadora, que está grávida do jogador. A morena optou por não comentar o assunto e limitou os comentários do post.

Em um vídeo, Bruna mostrou bastidores de como foi feito o vestido que usou para o casamento de sua amiga, Bianca Coimbra, durante o último fim de semana. Biancardi deu detalhes do modelo, que foi feito sob medida, para que fosse madrinha na cerimônia.

"O processo de fazer um vestido sob medida é tão interessante...quis dividir com vocês alguns trechinhos. A noiva deu o tecido e cada uma fez o vestido como gostaria. Vimos juntas as referências, conversamos e decidimos fazer um modelo clássico: tomara que caia drapeado, saia com volume e fenda, e esse foi o resultado final, que eu particularmente amei!", disse ao se referir a estilista responsável pelo vestido.