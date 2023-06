Viih Tube surpreende Eliezer com pedido de divórcio após sonho misterioso

Rio - O ex-BBB Eliezer, casado com Viih Tube, surpreendeu os seguidores na manhã desta quinta-feira (22), ao afirmar que sua mulher teria pedido o divórcio. Segundo o influenciador, a esposa acordou de um sonho em que teria visto o companheiro com uma mulher chamada Brenda, por isso fez a brincadeira com o pai de Lua, fruto do relacionamento dos dois.

"Ela disse: 'Quero separar, acabou. Você me traiu, traiu a Lua. Quero me separar'. Eu achei que ela estava debochando da minha cara", disse em suas redes sociais. Depois do caso ser exposto no perfil do marido, foi a vez de Viih Tube dar sua versão.



"Eu vou falar porque eu levei tão a sério. Não sei se vocês se recordam, mas na última vez que sonhei que fui traída, eu fui mesmo", revelou. "Pode ter falhado dessa vez? Pode. Mas fiquei bem esperta. Perguntei 'quem é Brenda?'. No sonho tinha até nome! Então se alguma Brenda chamar ele, vou ficar bem esperta. Às vezes, o sonho é para nos dar um sinal. Até para eu já preparar ele, vai que chega uma tentação para ele. Aí ele vai ficar mais esperto se quiser fazer", afirmou ela.