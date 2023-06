Clique de Wanessa Camargo e Dado Dolabella conquista carinho dos fãs

Rio - Wanessa Camargo compartilhou mais um momento romântico ao lado do namorado, o ator Dado Dolabella, com que está se relacionando desde o término do casamento com o empresário Marcus Buaiz. Nesta quinta-feira (22) a cantora exibiu cliques dos dois em uma piscina, com direito a beijos especiais.

"O melhor é se divertir o tempo inteiro e voltar a ser criança novamente", escreveu a filha de Zezé di Camargo. Fãs e amigos famosos não resistiram ao momento dos apaixonados, fazendo uma série de elogios aos artistas, que já se relacionaram anteriormente em meados dos anos 2000.

"Ah, que lindos", comentou Ticiane Pinheiro. "Fotãoooo!! Lindos", rebateu Federico De Vito. "Obrigada por compartilharem. Me inspira! Todo amor do mundo a vocês! Wanessa você é f*da! Uma mulher de uma coragem admirável! Coragem de ser você! Isso é o que acho de mais belo em um ser humano! Transbordar-se em si mesmo!", disse uma fã. "Ela tem muito juízo, ama o cara, sempre amou, tá certinha, se morrer hoje morre feliz! Tem tanta gente infeliz por não viver o grande amor", rebateu outra.