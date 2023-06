William Bonner desembarca em aeroporto do Rio

Rio - William Bonner foi clicado ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, nesta quinta-feira (22). Esbanjando elegância, o apresentador do "Jornal Nacional", da TV Globo, escolheu um look composto por camisa branca, blazer, calça preta e óculos escuros.

O jornalista de 59 anos virou assunto entre os internautas após recente surpresa com notícia veiculada durante o telejornal. Na ocasião, William Bonner revelou dados sobre a economia da Suécia depois da estreia da turnê "Renaissance", da estrela norte-americana Beyoncé.