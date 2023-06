'The Voice Kids' apresenta nova fase para o público neste domingo

Rio - Tem início neste domingo (25) a fase inédita de super batalhas no "The Voice Kids", que vai contar com quatro vozes de cada time cantando a mesma música, com um selecionado de cada grupo para a semifinal. Depois da escolha de Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho, os três restantes fazem apresentações individuais e disputam mais duas vagas.

O programa é comandado por Fátima Bernardes, que promete emoções ao longo da edição. “Eles cantam de quatro em quatro, é muito diferente; depois tem shows individuais. Estou doida para me emocionar pelo que vem por aí. Eles estão jogando e eu faço parte disso, tenho que estar pronta”, revela.

Carlinhos Brown afirma que esta fase da competição exige bastante dos técnicos: “É o supras-sumo da visão do técnico, mais desafiado do que os participantes. Porque, se nós soubéssemos quem iria ganhar, protegeríamos até o final. E não é assim, o ‘The Voice Kids’ demonstra um jogo da vivência. É o que nós estamos vendo ali, naquele momento e no dia a dia”, afirma.

Mumuzinho e Iza, apesar de confiantes, estão ansiosos sobre as apresentações de seus candidatos.“Está afunilando aqui no ‘Kids’. Estou ansioso para ver meu time, que sempre me orgulha muito, com as escolhas”, disse o cantor. “Eu fico ansiosa, porque a gente acha que sabe o que vai fazer, mas, na hora, tudo muda. A emoção deles, a forma como se apresentam... A mudança do ensaio para o ao vivo é muito grande. Acho que o público não tem noção do quanto essas crianças já cresceram e evoluíram, do quanto estão levando essa competição a sério”, explica.