Jennifer Lopez relembra o início da carreira e comemora conquista de espaços

Rio - Jennifer Lopez relembrou o início da carreira, que contou com momentos difíceis, precisando de sua dedicação para chegar longe. Com "In Living Color", que consistia em uma série de esquetes dos anos 90, dando origem a nomes de sucesso como Jim Carrey e Jamie Foxx, a atriz que tem descendência porto-riquenha, refletiu sobre a importância de latino-americanos conquistarem espaços na arte, como cinema, televisão e a música.

"Acho que só consegui papéis em que tinha sotaque. E então nós mudamos gradualmente porque eu me mantive firme. Eu só queria brincar de 'garota', sabe, eu nem queria saber qual era o sobrenome ou o primeiro nome dela", refletiu a atriz que conquistou a primeira oportunidade como apenas uma menina em "O Casamento dos Meus Sonhos", em 2001. "Normalmente você teria visto figuras como Meg Ryan, Sandra Bullock ou Julia Roberts nesse papel. Mas uma vez que isso aconteceu, uma vez que recebi esse papel, acho que as coisas realmente mudaram", apontou em entrevista a Vogue México.

Na mesma época, Lopez se tornou a primeira mulher a ter um álbum e um filme em primeiro lugar nos rankings de audiência, com o recém lançado álbum "J.Lo". Com o avanço da tecnologia e das possibilidades de acompanhar os trabalhos realizados, a cantora se orgulha da representatividade que os latino-americanos têm conquistado.

"Lembro-me de quando comecei, era eu e depois Ricky Martin e Shakira, entrando no mercado inglês, e que coisa boa! Isso nos deu muita exposição, que vive até hoje. Ver e ouvir que a música em espanhol é um sucesso mundial é emocionante. Acho que estamos em um momento muito bom. São mais espaços para mostrar quem somos e fazer diferente. Adoro que a comunidade latina seja vista como financeiramente forte", afirmou.