Fred Bruno curte dia na Disney e fãs se animam: 'Posta tudo!'

Rio - O ex-BBB Fred Bruno está nos Estados Unidos a trabalho para o canal 'Desimpedidos', mas não perdeu a chance de dar uma passadinha nos parques da Disney, em Orlando. Nesta quarta (21), o influenciador deixou seus seguidores com inveja com registros de sua visita ao 'Magic Kingdom'.

"Aquele típico sonho de criança, que por mais que eu já tenha vindo, sempre parece a primeira vez", escreveu o youtuber na foto em que posa com orelhas do Mickey na frente do castelo mais famoso do parque. Em seus stories do Instagram, o ex-brother fez uma cobertura completa de seu dia, documentando as diversas atrações e brinquedos que visitou.

Fred também fez questão de mostrar seu encontro com personagens icônicos da 'Disney', como Buzz Lightyear e Mickey Mouse, para o pequeno Cris, filho do famoso com Bianca Andrade. O 'goduco', como é conhecido, não tem nem 2 anos de idade, mas ficou impressionado com as imagens: "Neneco ficou em choque, tipo: mano, como assim, o Buzz e MEU PAI?", brincou o ex-participante de reality.

Na postagem em seu perfil, fãs se animaram com a chegada do influencer à Disney: "Pensa em uma criança feliz chamada Fred Bruno", brincou uma pessoa. "O bambino vive no planeta sonho, incrível", admirou outra. "Seu rostinho feliz contagia. POSTA TUDO!!", pediu uma terceira.