Taylor Swift anuncia show extra para fãs do Rio de Janeiro

Rio - Com uma grande procura dos fãs pelos shows da cantora Taylor Swift no Brasil, foi anunciada uma data extra da turnê no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio. O evento será realizado no dia 17 de novembro, dando início a série de apresentações, que acontecem nos dias 18 e 19, no Rio de Janeiro e 24, 25 e 26 e no Allianz Parque, em São Paulo.

A abertura da programação vai contar com a cantora Sabrina Carpenter. Ao todo, serão mais de 3 horas de show, com 44 hits de diversas fases da artista. A pré-venda exclusiva para clientes de uma rede bancária começa na próxima segunda-feira (26) às 10h00.

Já apartir do dia 28 de junho, às 10h00, os ingressos estarão disponíveis para o público em geral.