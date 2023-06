Phelipe Siani celebra compra de Porsche: 'Um baita sonho'

Rio - Phelipe Siani usou o Instagram nesta quinta-feira (22) para comemorar a realização de um sonho. O jornalista e apresentador da CNN Brasil adquiriu um Porsche e comentou com os seguidores que a compra do automóvel tem relação com o momento feliz de sua vida.

"Há mais de um ano, teve uma frase que eu falei de improviso no podcast do meu irmão @joeljota que me marcou demais. Até hoje as pessoas postam essa frase e me marcam. E cada vez mais eu consigo entender o real sentido dela. A frase é: 'Sucesso é ter a mente em paz'. Dito isso, eu tenho cada vez mais me considerado um cara de sucesso. É claro que ter acabado de conseguir comprar um Porsche é a realização de um baita sonho pra um cara que ama carros como eu", afirmou.



"Mas o melhor é saber que a cabeça tá no lugar. Que eu comprei o carro porque eu tô feliz e não pra que ele me faça feliz. Entende a diferença? É claro que tem dias difíceis, momentos em que eu quero largar tudo, gritar, brigar…isso é normal, é ser humano. Mas é bom demais ter no peito o calor de quem sente que tá no caminho do bem e crescendo muito todo dia. Tudo que eu conquisto é graças a vocês, gente. Seja material ou não. Obrigado por tanto. Mesmo!"