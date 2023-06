Fãs se indentificam com crises da Barbie em novas cenas divulgadas

Rio - Para a felicidade dos internautas, novas cenas do filme live-action da Barbie foram divulgadas durante um comercial nesta quinta (22). Em poucas horas, usuários do Twitter tornaram o assunto um dos mais comentados da plataforma.



No teaser, a protagonista de Margot Robbie aparece bebendo whiskey, chorando por não ser "boa suficiente para nada" e sendo perseguida por guardas da 'Mattel', a companhia que criou a Barbie. As crises existenciais da personagem foram o aspecto que mais gerou identificação com o público, que adorou esse novo lado da boneca: "Quem sou eu se até a Barbie que é atriz, mosqueteira, veterinária, modelo, fada e sereia não se acha o suficiente", brincou uma pessoa.

Fãs se animaram com as cenas extras e aumentaram suas expectativas com o longa, que estreia daqui a praticamente um mês, no dia 21 julho. "Esse filme vai entregar os 10 primeiros minutos de rosa, Barbie, Kens e sorrisos e o resto dele vai ser sobre pensamento de morte, a busca vazia da perfeição e outros problemas pra eu gritar muito 'EU' na sala", comentou uma internauta. "Margot Robbie tinha razão quando falou que o roteiro de Barbie estava bem representativo. A Barbie sofredora como nós vem ai", disse outra. "Essa Barbie tendo uma crise existencial é literalmente eu", afirmou uma terceira.