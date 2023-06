Lexa aposta em look extravagante para lançamento de plataforma musical

Rio - A cantora Lexa investiu em um modelo extravagante, para participar do lançamento de uma nova plataforma de música, realizado nesta quinta-feira (22) em São Paulo. Em tom verde neon, com babados e detalhes que dão sofisticação, a artista chegou ao evento onde se apresentou, atraindo olhares.

A mulher de MC Guimê também subiu ao palco ao lado de Lelle e Valesca Popozuda, que prestigiaram o evento, além de dançarem ao lado da sapequinha. Lexa chegou recentemente ao Brasil, depois de uma temporada no exterior, ao lado de Anitta, Juliette e Jade Picon.

O marido da famosa também participou do passeio pela Europa, poucos dias depois de reconciliar o casamento, que passou por uma crise após a participação do funkeiro no "BBB 23". Guimê é investigado pelo crime de importunação sexual, após ter passado a mão nos seios, nas costas e no bumbum de Dania Mendez, participante do reality "La Casa de Los Famosos", que veio para um intercâmbio no Brasil.