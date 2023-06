Fabiula Nascimento aposta em cor ousada para os cabelos: 'Uma leoa'

Rio - Fabiula Nascimento, de 44 anos, surpreendeu seguidores ao aparecer ruiva nas redes. Nesta quarta (21), a atriz compartilhou o resultado de sua mais nova transformação e foi elogiada.

"Pisquei e pá, um ruivo!", brincou a famosa na legenda. Na foto, Fabiula posa ainda na cadeira do salão, com seus cachos soltos e definidos de costume, só que de uma cor diferente. O vermelho escolhido para tingir as madeixas da artista foi um puxado para o cobre, que ajudou a iluminar sua beleza natural.

Seguidores encheram a famosa de elogios nos comentários: "Gata", escreveu Viviane Araújo. "E não é qualquer ruivo! É um ruivo selvagem! Uma leoa! Adoro!", admirou Paloma Bernardi. "Uma Deusa!", disse uma internauta. "Tá maravilhosa demais", opinou outra. "Uau, que musa", comentou uma terceira.

Fabiola é mãe dos gêmeos Raul e Roque, que têm pouco mais de 1 ano de idade. Ela e o ator Emílio Dantas estão juntos desde 2017 e vivem com os filhos do casal no Rio de Janeiro.