Famosos brilham no leilão beneficente de Neymar

Rio - O Instituto Neymar Jr. realizou a terceira edição de seu leilão beneficente no Clube Monte Líbano, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. As arrecadações do evento serão doadas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade do Jardim Glória, em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo.

Famosos como Patrícia Poeta, Rafaella Santos, irmã de Neymar, Gkay, Deborah Secco, a apresentador Luciana Gimenez, Celso Portiolli, a influenciadora Virgínia Fonseca, entre outros, prestigiaram o evento.

O jogador Neymar chegou de mãos dadas com a namorada grávida, Bruna Biancardi. Ele também posou para fotos com o filho, Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas. Recentemente, Neymar publicou uma carta aberta à Bruna Biancardi pedindo perdão por tê-la traído. O jogador recebeu o apoio do pai e de vários famosos.

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos", iniciou o jogador.

"Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo", finalizou o jogador.