Escute a nova música de Anitta, 'Funk Rave'

Rio - A cantora Anitta lançou, na noite desta quinta-feira, sua nova música, "Funk Rave", que é um "abraço à cultura da favela". Embalada pelo som do ritmo tipicamente carioca, que fez parte da sua formação musical em Honório Gurgel, Zona Norte da cidade, a faixa abre os trabalhos de seu próximo álbum.

Quem assina a produção é o DJ Gabriel do Borel. O videoclipe, por sua vez, será disponibilizado na sexta-feira, ao meio-dia, revelando as cenas realizadas na Favela Tijuquinha e que ganharam o mundo ainda durante as gravações. Este é o primeiro lançamento da artista pela Republic Records.



“A música é um resgate da cultura que criou essa Anitta que vocês conhecem. Uma homenagem à batida do funk, à cultura de comunidade e de subúrbio, aos looks dos bailes… É uma mistura de elementos que estão na raiz de tudo que me inspira”, diz Anitta.

O novo single é o primeiro do álbum que sucede “Versions of Me” (2022), que deve ter o ritmo carioca como sonoridade principal. “Exaltar a cultura brasileira é uma das missões da minha carreira internacional”, ela explica. “E acho que essa é a forma perfeita de começar os trabalhos do novo disco. É um batidão funk que não pede licença, é contagiante. Eu amo”.



Conhecido por diversos hits da cena funkeira, o DJ Gabriel do Borel é quem comanda a produção musical da canção, ao lado de ninguém menos que Diplo (com quem Anitta já colaborou em sucessos como “Sua Cara” e “Rave de Favela) e o ganhador do Grammy Latino, Márcio Arantes. Ao lado da poderosa, todos assinam a composição da faixa, que conta também com Melony Nathalie Redondo.