Preta Gil lamenta transtornos enfrentados em tratamento de câncer: 'Não foi fácil'

Rio - Preta Gil, de 48 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para conversar com os fãs a respeito de seu regresso aos palcos. No Instagram, a artista afirmou que tem se sentido cada dia melhor e lamentou os transtornos enfrentados em durante seu tratamento do câncer de intestino.

Através dos stories, a filha de Gilberto Gil contou estar muito feliz por poder se apresentar em um festival de música, que acontecerá em Belo Horizonte, Minas Gerais. "Terminei a radioterapia uma semana antes de começar a turnê. Consegui fazer muito bem. Fiquei com uma sinusite, mas estou bem. Até porque a minha fonoaudióloga mora em BH, então ela vai tirar toda essa congestão nasal que eu estou", detalhou.



"Acho que todo mundo que me segue percebe o quanto eu estou melhorando, o quanto eu estou me fortalecendo. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas não foi fácil passar por tudo o que eu passei, junto e com tanta dor, que um dia, quem sabe, eu talvez divida com vocês", contou Preta.

Por fim, sem citar nomes, a cantora aproveitou para desabafar. "É tanta podridão, é tanta… É uma coisa que não dá para explicar. Eu agora estou focando da minha cura, o meu bem estar. Os livramentos aconteceram, agora é só felicidade", concluiu.