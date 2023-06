Após sentir fortes dores, ex-BBB passa por cirurgia

André Martinelli, de 34 anos, usou o Instagram Stories, nesta quinta-feira, para explicar sua ausência das redes sociais. O ex-BBB e ex-No Limite contou que foi diagnosticado com uma hérnia umbilical e precisou passar por uma cirurgia há uma semana e meia. Ele ainda tranquilizou os fãs ao dizer que sua recuperação tem sido boa.

"Esses dias, fiz uma cirurgia simples que precisava ser feita agora… Estava aparecendo algumas inflamações e aí apareceu uma hérnia, uma hérnia umbilical. Começou sem dores, mas eu notei que aquilo não estava ali antes, mesmo sem sentir dor. Depois de alguns meses treinando forte e sendo bem ativo em alguns esportes, comecei a sentir dores em alguns treinos e teve um dia que senti muita dor no final do dia. Uma dor muito forte, muito forte. Procurei médicos para fazer exames e ele me falou que estava bem no começo (a hérnia), mas é algo progressivo", contou.

"Quando aumenta muito (a hérnia), a cirurgia é mais difícil, a recuperação é mais demorada. Se evoluir bastante, podem ser até quatro meses para se recuperar. Para evitar que aumente, eu não poderia treinar forte, evitar exercícios e esportes, que é tudo que eu não queria", continuou.

Por fim, André disse que sua recuperação tem sido boa. "No começo eu não conseguia nem falar para não fazer força no abdômen. Mas agora eu já estou me recuperando e estou bem melhor. Estou fazendo o dever de casa para me recuperar e voltar a treinar logo”, concluiu.