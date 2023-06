Camila Queiroz mostra look total jeans e recebe elogios: 'Linda demais'

Rio - Camila Queiroz, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para exibir a composição de um look total jeans. No Instagram, a atriz e modelo compartilhou vários registros do visual e conquistou elogios dos fãs.

"Sexta-feira em um jeans perfeito", escreveu ela, em inglês, na legenda das fotos em que aparece vestindo uma jaqueta cropped, junto à uma minissaia e um scarpin de detalhes prateados.

Na legenda do post, seguidores aproveitaram para enaltecer a beleza da artista. "Camila Queiroz deveria ser sinônimo de elogio, sério", opinou uma admiradora. "Amei esse look! Jeans é jeans, né?!", escreveu outra. "Boneca!", elogiou um fã. "Nossa Angel é linda demais!", disse uma internauta, referindo-se ao papel da atriz na novela "Verdades Secretas". "Perfeita de all jeans!", afirmou outra usuária.