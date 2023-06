Carlinhos Maia desabafa sobre comparação à Virginia em lances recebidos no leilão de Neymar

Rio - Carlinhos Maia, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para reprovar comparações à Virginia Fonseca nos lances ofertados durante o leilão do Instituto Neymar Jr. , realizado no Clube Monte Líbano, em São Paulo. Na ocasião, um passeio com o humorista recebeu o valor de R$ 130 mil, enquanto uma experiência com a influencer arrematou R$ 700 mil.

"Eu comemorando meus 130 mil e o povo falando que eram 700 mil para a Virgínia, mas que bom, gente! Eu nem estava lá, se estivesse teria pedido mais. Mas estou muito feliz, de verdade, a causa é muito nobre! Essa vaidade besta não existe mais", rebateu Carlinhos através dos stories.

Na sequência, o influenciador ressaltou a importância do engajamento dos internautas para suas finanças e afirmou não se importar que o lance conquistado no leilão do jogador de futebol pareça baixo para alguns.

"Vocês me construíram de uma maneira tão sólida. Eu chego a vender em menos de 24 horas até 3 milhões de reais com um link, já cheguei a 18 milhões, dependendo do produto. Ali no leilão do Neymar foi [apenas] um dia comigo na vila", explicou.

Por fim, o humorista ainda aproveitou para tecer elogios à mulher de Zé Felipe e afirmou sentir-se feliz com o sucesso da loira nas redes sociais. "A Virginia é um case de sucesso feminino no Instagram. Vocês têm ideia como é importante quando surgem influenciadores grandes na plataforma? Aí, vem uma menina dessas e bota para quebrar. Quando a pessoa tem fã, a pessoa não tem crise. Fico muito feliz quando nascem fenômenos desse tamanho na plataforma que estou há tanto tempo", concluiu.