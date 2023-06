'Coração grato', diz Larissa Manoela em meio a rumores de saída da Globo

Rio - Larissa Manoela usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para publicar uma mensagem de gratidão. A postagem da atriz acontece em meio aos boatos de que vai deixar a TV Globo, emissora da qual faz parte desde 2020, quando saiu do SBT.

"Acordar e sentir o coração grato por todas as possibilidades que Deus prepara para nós. Sair e buscar o caminho do amor, falar e fazer as melhores coisas. Viver e ser a cura do mundo. Agir e reagir sempre com luz", publicou.

A famosa acaba de voltar dos Estados Unidos, onde gravou cenas do filme "Traição entre Amigas", dedicado ao streaming, onde já revelou que pretende dedicar esforços. Em Nova York, a famosa que estreou na emissora carioca em "Além da Ilusão", rodou o filme ao lado do noivo, o ator André Luiz Frambach, além de Giovanna Rispoli e Emanuelle Araújo.

Até o momento, nem a emissora e nem a atriz, confirmaram o fim do contrato e a decisão de não renovar.