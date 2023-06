Patrícia Poeta chega ao Rio para passar fim de semana com os pais

Rio - Patrícia Poeta desembarcou na tarde desta sexta-feira (23), no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. A apresentadora chegou a cidade depois de apresentar o "Encontro", sendo fotografada ao lado da mãe, Maria de Fátima, em um dos espaços do terminal aéreo.

A apresentadora se divide entre o Rio e São Paulo, já que os novos estúdios do programa foram removidos do complexo de gravações da Globo, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Com o apartamento vazio, a jornalista convidou os pais, que viviam no Rio Grande do Sul, para cuidar de sua antiga casa, onde também vive sua irmã, Paloma Poeta, que trabalha na Record TV.