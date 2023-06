Bil Araújo investe em marca própria após participação em realities

Rio - O ex-BBB Bil Araújo, que também participou do "No Limite" na TV Globo e "A Fazenda", na Record TV, assumiu que está vivendo uma nova fase em sua carreira. Depois de apostar em trabalhos como influenciador e modelo, o rapaz decidiu investir na própria marca de óculos, com inspiração em suas próprias referências de estilo.



“Eu me amarro nisso, sempre fez parte do meu estilo. Meus seguidores sempre me perguntavam sobre o que eu estava usando e assim surgiu a ideia de ter minha própria marca. Estamos estruturando para ter além de óculos, para ser uma experiência nova, algo a mais, porque meu sonho é ter uma linha completa de acessórios”, disse o modelo.

Em sua primeira ação como empresário, Bil diz que tem enfrentado desafios no processo, mas aprendendo com cada acontecimento. “Esse lado empresário eu tenho muito a aprender ainda, mas estou buscando evoluir. É um caminho novo pra mim. Os desafios e dificuldades acontecem nos bastidores, mas tenho um time que me auxilia e trabalha comigo para evoluir cada dia mais”, afirmou.