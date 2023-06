Bruna Griphao exibe bumbum após drenagem linfática

Rio - A ex-BBB Bruna Griphao usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para mostrar que está em dia quando o assunto é o bem-estar e os cuidados com a saúde. A atriz compartilhou com os seguidores registros em que aparece fazendo um procedimento estético.

"Drenada", escreveu a artista sobre o tratamento realizado. Em um storie anterior, Griphao chegou a brincar com a responsável pelo procedimento, cantando um funk e publicando na legenda: "Eita como drena".

Depois de concluir toda a etapa no consultório, a loira apareceu de biquíni preto em um espelho e registrou o resultado, com destaque para o bumbum.