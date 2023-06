Susana Vieira curte passeio por shopping do Rio; fotos

Rio - Susana Vieira realizou um passeio por um shopping da Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (23). Para a ocasião, a atriz de 80 anos escolheu um figurino composto por calça legging estampada, camiseta preta, tênis branco e jaqueta jeans.

A veterana tem aproveitado um descanso da televisão brasileira após a participação em "Terra e Paixão", novela das nove da TV Globo. Na trama escrita por Walcyr Carrasco, Susana Vieira interpretou Cândida, que era dona de um bar e protetora do mocinho, Caio, vivido por Cauã Reymond. A personagem faleceu no capítulo 23 do folhetim.