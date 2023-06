Wanessa Camargo abre o coração em novos lançamentos do álbum 'Livre'

Rio - Wanessa Camargo lançou nesta sexta-feira (23), o segundo ato de "Livre", álbum em que está trabalhando atualmente e iniciou a liberação das faixas "Fragmentos", "Quem Sou Eu" e "Livre", no mês passado. Desta vez, a cantora disponibilizou ao público as músicas “Não Devo Nada”, “Parte de Mim” e “Fora do Radar”, que revelam outra fase da artista, que vive um momento de puro amor.

Em um relacionamento com seu principal amor da adolescência, o ator Dado Dolabella, Wanessa trouxe referências da vida pessoal para o trabalho, revelando no álbum uma versão sua sem medo de viver as próprias vontades e pronta para o início de um novo capítulo.

O lançamento do primeiro clipe desta etapa do projeto, com a música "Fora do Radar", será lançado na próxima sexta-feira (30) no Youtube. Até o terceiro ato, que tem previsão de ser liberado ao público no dia 30 de agosto, a cantora vai compartilhar as histórias que inspiraram cada uma das canções.

"Eu nunca estive tão feliz em lançar um trabalho e contar essa história. Estou ansiosa, louca para que as pessoas possam ouvir. Começou sendo minha história e agora entrego para as pessoas pegarem essas histórias para si. Cada música que está ali tem um propósito de ser, pois fazem parte de cada coisinha que eu vivi", disse Wanessa, na época do primeiro lançamento, ao colunista Hugo Gloss.