Sabrina Sato, Vera Viel e Helô Pinheiro prestigiam aniversário da caçula de Ticiane Pinheiro e César Tralli

Rio - A noite desta sexta-feira (23) marcou uma celebração para lá de especial para César Tralli e Ticiane Pinheiro: o aniversário da filha do casal, Manuella, que completou quatro anos de vida. A pequena ganhou uma festa de arromba, com direito a decoração temática e personagens-vivos, inspirados no sucesso da Disney "A Pequena Sereia".

O jornalista da Globo e a apresentadora da Record TV, receberam amigos e familiares, que foram prestigiar a comemoração. A mulher de Rodrigo Faro, Vera Viel, compareceu com a filha Helena, além de Sabrina Sato, que também levou Zoe para se divertir.

Fabiana Justus, que é filha de Roberto Justus e irmã de Rafinha, a herdeira mais velha de Tici, também fez questão de prestigiar a caçula da ex-madrasta. Já a avô de Manu, Helô Pinheiro, chegou acompanhada do filho, Fernando.