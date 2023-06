'Não é um adeus e sim um até logo', afirma Larissa Manoela sobre saída da Globo

Rio - Larissa Manoela usou as redes sociais na noite desta sexta-feira (23) para oficializar a ruptura de seu ciclo de trabalho com a Globo, após três anos na emissora. Em sua despedida, a atriz emocionou os seguidores ao relembrar os momentos que viveu quando chegou aos estúdios da principal TV do país. "Eu sonhei, acreditei, realizei e agora sinto uma imensa alegria e gigantesca gratidão por findar mais um dos meus importantes ciclos", iniciou a artista.

Larissa também falou sobre sua primeira passagem pela Globo, em 2010, quando participou de "Dalva e Herivelto", além de destacar que pertencer ao elenco de profissionais era um sonho de menina.

"Ainda muito pequena, quando assistia a todas as novelas sem parar, eu idealizava um dia poder fazer aquilo. Fiz testes e mais testes, sabia que apesar dos 'nãos', um dia minha hora chegaria. Foi em 'Dalva & Herivelto', que consegui realizar aquela vontade de pequena. Depois desse momento, o que eu desejava era viver e viver muito, pra voltar, porque no fundo eu sempre soube que eu voltaria, cheia de experiência e com mais maturidade. Pronta pra viver o meu grande desejo!", escreveu.

Outro destaque na publicação foram as personagens interpretadas em "Além da Ilusão", quando deu vida a Elisa e Isadora, revivendo gêmeas como fez na trama "Cúmplices de um Resgate" no SBT, mas com outra maturidade profissional.

"Foi em 2020 que voltei com um convite pra lá de especial, à novela Além da Ilusão, para interpretar minhas meninas Elisa e Isadora num protagonismo duplo, numa novela de época das 6. No meio disso uma pandemia estagnou os planos. Mas nunca me saía da mente que a partir do momento em que tudo retomasse, eu ia fazer cada segundo naquele lugar valer como se fosse o único. E assim foram três anos, meu delicioso período nessa casa que me escolheu e me acolheu", completou.

Com fotos exibindo o crachá e momentos de gravações, testes de figurino e ajustes no camarim, a atriz terminou sua despedida agradecendo a equipe com quem trabalhou, as amizades e lições que ficaram. Lari disse ainda que está seguindo seu coração, abrindo os horizontes, para outros momentos.

"O frio na barriga sempre foi recorrente, certo de que se passava na minha cabeça toda a memória e lembrança daquela garotinha que assistia a todas as novelas e, finalmente, pôde realizar aquele sonho antigo. Sou grata a todas as relações que construí durante meu período na emissora, todas as amizades que carrego no peito e, principalmente, os aprendizados que hoje levo comigo. Agora é hora de alçar novos voos e prospectar novos horizontes, nunca deixando de ouvir o meu coração que bate forte pela minha profissão. Isso não é um adeus e sim um até logo! Obrigada TV Globo, toda equipe geral e, em especial, dramatúrgica. Meu respeito, carinho e gratidão", pontuou.