Luciana Gimenez se emociona ao mostrar evolução de perna quebrada

Rio - Luciana Gimenez, de 53 anos, não segurou as lágrimas nesta sexta-feira (23). A apresentadora do programa 'SuperPop', exibido na Rede TV, usou os Stories, do Instagram, para compartilhar o momento em que dava alguns pulinhos. O que para muitos pode ser normal, para ela é uma grande evolução, já que sofreu um grave acidente enquanto esquiava no início do ano e quebrou a perna em vários lugares.

"Eu chorando de felicidade. Obrigada a todos, não conseguiria sem tanto amor", escreveu Luciana em seu perfil da rede social. Questionada pelo personal trainer sobre o que iria fazer, a apresentadora deu quatro pulinhos. Recentemente, Luciana compartilhou com os seguidores que havia feito um exame de imagem que mostrava o osso já colado e, mais uma vez, se emocionou.

Mais tarde, nos Stories, a apresentadora surgiu com um decote um tanto quanto ousado e revelou aos seguidores que ela odeia arrumar mala de viagem: "Estou fazendo mala. Eu odeio fazer mala. E não sou eu que faço, né, só dou apoio moral". Depois, Luciana apareceu ensinando a fazer um nó de gravata.