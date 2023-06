Leonardo lamenta 25 anos da morte de Leandro, seu irmão e parceiro musical: 'Saudade'

Rio - Leonardo usou as redes sociais, nesta sexta-feira (23), para lamentar o aniversário de 25 anos da morte de Leandro, seu irmão e parceiro musical. No Instagram, o cantor compartilhou uma foto ao lado do sertanejo, que morreu em 1998, aos 36 anos, por falência múltipla de órgãos em decorrência de um tipo de câncer raro.

"Eterna Saudade, 25 anos, #Leandro", escreveu Leonardo no post. Nos Stories, o cantor publicou mais uma foto ao lado do irmão e, mais uma vez, citou a falta que sente dele: "25 anos de saudade".

Leandro, que fazia dupla com Leonardo, foi diagnosticado com um tipo raro de câncer no pulmão, chamado tumor de Askin, em abril de 1998. O cantor passou por duas cirurgias e diversas sessões de quimioterapia, mas não resistiu e morreu por falência múltipla de órgãos em decorrência da doença no dia 23 de maio daquele mesmo ano.

Considerado uma das vozes mais queridas do Brasil, o corpo do sertanejo foi acompanhado por um cortejo fúnebre com cerca de 250 mil pessoas em Goiânia. Leandro deixou quatro filhos: Thiago, que hoje está com 38 anos, Leandro Borges, de 29, Lyandra, de 27, e Leandrinho, de 25, que tinha apenas 4 meses de vida quando o pai morreu.

Thiago Costa também aproveitou a data para homenagear o pai. No Instagram, ele publicou uma foto ao lado de Leandro e escreveu um texto na legenda: "25 anos sem você. Como seria se estivesse aqui? Quantas coisas seriam diferentes? Tantas perguntas que nunca irei saber a resposta".