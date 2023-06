Bruna Biancardi reúne amigas para chá revelação de filho com Neymar

Rio - Bruna Biancardi divulgou no Instagram Stories alguns detalhes do chá revelação do primeiro filho que espera com Neymar, que ocorrerá neste sábado (24). A influenciadora de 29 anos reuniu as amigas na mansão do jogador em Mangaratiba, no município da Costa Verde do Rio. O local sofreu um embargo na construção de um lago artificial após denúncias sobre irregularidades e a visita da Secretaria de Meio Ambiente.

Nos registros divulgados por Bruna Biancardi aparecem algumas lembrancinhas e o convite para o evento. "Estamos muito felizes com a sua presença! Sabemos que esse momento será inesquecível e marcará nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco! Aproveite cada detalhe que preparamos com amor. Beijos, Neymar, Bruna e bebê", escreveu o casal.



O chá revelação acontece dias após o jogador de futebol admitir que traiu a namorada grávida. "Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade", postou no Instagram.

Neymar também disse que sentiu a obrigação de fazer um pedido de desculpas público, já que o caso foi divulgado na mídia. "Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amo."