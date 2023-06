Juliette conta detalhes de furto do relógio de Anitta na Croácia

Rio - Juliette Freire detalhou, na madrugada deste sábado (24), a viagem que fez com Anitta, Jade Picon e mais alguns amigos para a Europa. Nos Stories, a cantora de 33 anos comentou sobre o dia em que um relógio de luxo da interprete de "Show das Poderosas" foi roubado na Croácia.

"A gente chegou [de uma festa] e a casa estava revirada. Alguns quartos foram revirados. Eles só roubaram o relógio dela. Acho que, quando eles viram o relógio, que era a coisa mais cara que poderiam roubar de imediato, porque não estava em cofre nem nada, [pensaram] 'Vamos sair sem nem levar as outras coisas'", afirmou.



A campeã do "BBB 21" comentou que as amigas tentaram passar por cima do acontecido para aproveitarem a viagem. "Aí nesse dia em que roubaram o relógio, um dos últimos [dias na Croácia], a gente [falou] 'Sabe de uma coisa? Vamos viver. Vamos aproveitar. Isso não vai abalar nossa viagem. Está tudo bem, está todo mundo bem'. Eu sei que fiquei tão entusiasmada que bebi um pouco além."



Juliette ainda rebateu os comentários negativos por dançar em cima da mesa de um restaurante na Grécia, país que o grupo visitou após estadia na Croácia. "Eu sei que a gente estava parecendo criança. O povo aqui maldando horrores, e a gente lá bem de boa, na inocência. Realmente, aproveitando. Vocês sabem que, quando eu estou curtindo uma coisa, fico criança, moleque, gosto de ser assim", pontuou.



"Só sei que fiz amizade com tanto gringo. Não pergunte como porque eu não sei. No sorriso, no carão, na mímica. Quando eu vi, estava conversando com japonês, com menina de não sei onde. Não pergunte o que eu falava porque eu não sei. Só sei que eu estava usando todos os idiomas, todas as palavras que eu podia, mímica. Mostrava foto, ia para o tradutor. Eu saí de lá com um monte de amigo", concluiu.