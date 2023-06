'Me achava horrível', desabafa Eliezer após tratamento odontológico

Rio - Eliezer mostrou em suas redes sociais o antes e depois do tratamento odontológico que tem realizou durante os últimos oito meses. O ex-BBB comentou que não gostava do formato de seus dentes e expressou sua alegria com o resultado do procedimento.

"Sempre me falaram que para meu sorriso ficar bonito, eu teria que fazer cirurgia ou usar aparelho fixo o resto da minha vida, e olha isso, oito meses de tratamento e eu já consigo sorrir sem medo de aparecer meus dentes de baixo", disse.



"Por mais que eu falasse 'está tudo bem, eu gosto de mim assim', por dentro me machucava, porque só eu sei o quanto me achava horrível por conta dos meu dentes. Só eu sei o quanto eu não gostava do meu sorriso. E agora, oito meses depois de começar o tratamento, eu estou feliz a ponto de ficar emocionado de me ver sorrindo. E olha que o tratamento só está na metade", finalizou.