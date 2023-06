Andréia Sadi é apresentada por Cesar Tralli como sua substituta do 'Jornal Hoje'

Rio - Andreia Sadi fez sua estreia como apresentadora do 'Jornal Hoje' neste sábado (24) e Cesar Tralli, que é responsável pelo telejornal nos dias de semana, não quis deixar seus seguidores no escuro e apresentou a jornalista em seu perfil do Instagram.

"Pensa num dia especial para mim. Que alegria e que honra ter a Andréia estreando nos plantões de sábado aqui no 'JH'. Jornalista que merece toda minha admiração e respeito. Sou muito fã! Amiga que a vida generosamente me presenteou. Vai que é tua Déia! Arrasa muito", escreveu Tralli na legenda do post.

Andréia, por sua vez, mencionou que o jornalista é um de seus ídolos e se mostrou muito animada para esta nova fase: "A sorte de poder contar com amigos que a vida dá e o privilégio que é trabalhar com nossos ídolos, com quem a gente admira. Aff, que 'responsa', que nervoso"

Em um vídeo, publicado no perfil do 'Jornal Hoje', Tralli relembrou seu início no telejornal e mencionou as vezes em que convidou Andréia como comentarista política. "Ela sempre genial nos comentários dela, arrebentando, e hoje eu tenho a felicidade de receber essa minha amiga que eu amo tanto aqui no estúdio do 'Jornal Hoje', comentou Tralli.

"Eu gosto quando o Cesar Tralli fala essas coisas sobre você. Ele não sabe que ele é ele, então assim, esses comentários geniais, porque você lida com um ídolo, ele é um ídolo para mim e o 'Jornal Hoje' é o que eu amo assistir, é o que eu me identifico", afirmou Andréia.