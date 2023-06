Amigos e celebridades usam branco para o chá revelação de Bruna e Neymar

Rio - Neste sábado (24), Bruna Biancardi e Neymar Jr. receberam amigos, parentes e celebridades em um hotel de luxo em Mangaratiba para revelarem o sexo da mais nova integrante da família . Os convidados do chá revelação mostraram seus looks e posaram ao lado dos novos papais durante a celebração.

Todos que foram prestigiar o casal se vestiram de branco, como sugerido pela organização do evento. Ludmilla e Brunna Gonçalves chegaram um pouco depois na festa, mas fizeram questão de tirarem uma foto com o anfitriões. A influenciadora Bianca Coimbra, amiga do casal e esposa do "parça" Cris Guedes, também marcou presença e encantou com fotos do seu visual ao lado dos filhos, Francisco e Antonella.



Bruna se manteve no tema, apostando em um vestido brilhante branco, mas Neymar não resistiu e adicionou um pouco de cor ao seu look. Em seu perfil, ele mostrou as meias bicolores que estava usando por debaixo dos tênis brancos, uma rosa e a outra azul, em homenagem ao bebê que está por vir.

Internautas se admiraram com a decoração luxuosa e comemoraram a revelação: "A decoração tá lindíssima", admirou uma pessoa. "Parabéns, que a menininha venha com muita saúde e traga muitas alegrias!", desejou outra. "Que Deus abençoe imensamente essa nova família que se forma!", comentou uma terceira.