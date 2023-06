William Bonner nega boatos e explica afastamento do 'Jornal Nacional': 'Mentira'

Rio - Âncora do 'Jornal Nacional', da TV Globo, desde 1996, William Bonner precisou usar as redes sociais neste sábado (24) para desmentir mais um boato. Em meio a rumores de estar se aposentando, o jornalista revelou que, na verdade, está de férias.

No Instagram, Bonner publicou um texto cheio de emojis revirando os olhos. "Depois da mentira sobre eu ter decidido deixar a Globo, depois da mentira sobre a Globo ter oferecido dinheiro para evitar essa inventada saída, veio a mentira de que a Globo estaria festejando minha inexistente desistência de aposentadoria", iniciou.

"O nome do inventor das mentiras circulou como se fosse fonte confiável e as invenções dele proporcionaram clique$ para diversos sites propagadores até que se esgotasse mais um ciclo lucrativo para os que sustentaram a desinformação. Não é prática nova"

"No ano passado, os mesmos integrantes dessa armação tinham anunciado praticamente a mesma coisa. Foram desmentidos por mim, pela Globo e pelos fatos. Para o caso de surgir alguma nova onda durante meu sumiço do 'JN', informo que estou entrando em férias por 3 semanas. Saúde!", finalizou

Em pouco tempo, colegas de profissão de Bonner deixaram comentários no post: "Aproveite as merecidas férias!", escreveu a jornalista Mariana Gross. "Boas férias!", desejou a jornalista Ana Luíza Guimarães. "É uma luta!", concordou o jornalista Tadeu Schmidt.

Na noite desta sexta-feira, ao fim do 'Jornal Nacional', tanto Bonner quanto Renata Vasconcellos anunciaram que estavam se afastando do telejornal para curtir as férias: "A Renata e eu estamos entrando em férias. Até o dia 17 de julho, a Ana Paula Araújo e o Heraldo Pereira é que vão estar aqui na bancada do Jornal Nacional. Então, até lá e um bom fim de semana", contou William Bonner. "Até lá", disse Renata.