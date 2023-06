Vídeo: Kourtney Kardashian e Travis Barker anunciam que estão esperando um menino

Rio - Kourtney Kardashian, de 44 anos, e Travis Barker, de 47, usaram as redes sociais neste sábado (24) para anunciar o sexo do primeiro filho que esperam juntos. Através de um vídeo, publicado no Instagram, o casal revelou que está à espera de um menino.

Nas imagens, Travis, que é baterista da banda Blink-182, utiliza o instrumento para revelar o sexo do bebê. Enquanto toca bateria, uma chuva de fitas azuis explode no céu, anunciando que é um menino.

A gravidez da irmã mais velha das Kardashians foi anunciada recentemente em um show de seu marido em Los Angeles, nos Estados Unidos. Enquanto a banda se apresentava, Kourtney levantou um cartaz escrito 'Travis, estou grávida'. A plateia foi à loucura com o anuncio e o músico desceu do palco para beija sua mulher.

Embora seja o primeiro filho dos dois juntos, tanto Travis quanto Kourtney já são pais. A empresária é mãe de Mason, de 13 anos, Penelope, de 10, e Reign, de 8. E o baterista é pai de Landon, de 19, e Alabama, de 17.